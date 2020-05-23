إطلاق تعويض الودائع لـ"أغ بنك" و"إن بي سي بنك" في 16 يونيو

باكو، 23 مايو، أذرتاج

ناشد صندوق تأمين الودائع (ADIF) المودعين في"أغ بنك"(AGBank) و"إن بي سي بنك"(NBCBank)، الذين تم إلغاء تراخيصهم.

وأخبرت صندوق تأمين الودائع وكالة أذرتاج أنه سيتم تعويض الودائع في هذين البنكين وفقاً لقانون جمهورية أذربيجان "حول التأمين الكامل على الودائع". سيجري دفع التعويضات على الودائع المحمية على مرحلتين لتجنب الاكتظاظ، ويجري دفع التعويضات بشكل منتظم وضمان رضا المواطنين: اعتباراً من 16 يونيو، حتى المبلغ المساوي لـ30 ألف مانات (بما فيه 30 ألف مانات) في"أغ بنك" و"إن بي سي بنك"؛ وابتداءً من 15 يوليو، ستدفع تعويضات الودائع التي تزيد عن 30 ألف مانات.

وبموجب للمادة 28.3 من قانون جمهورية أذربيجان "حول التأمين على الودائع" ، يقبل صندوق تأمين الودائع الطلبات المقدمة من المودعين في غضون عام واحد من تاريخ النشر الأول لإشعار التعويض.

سيتم إشعار المواطنين بعملية تعويض الودائع.

وتجدر الإشارة إلى أنه بموجب قرار مجلس البنك المركزي الأذربيجاني بتاريخ 12 مايو 2020 ، تم إلغاء التراخيص الصادرة حول جمعتي "أغ بنك"(AGBank) و"إن بي سي بنك"(NBCBank) المساهمتين لإجراء الأنشطة المصرفية. وفقًا لقانون جمهورية أذربيجان "حول تأمين الودائع" ، فإن تاريخ الحدث المؤمن عليه في "أغ بنك"(AGBank) و"إن بي سي بنك"(NBCBank) هو 28 أبريل 2020.