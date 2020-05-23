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    فرض الحجر الصحي على القادمين إلى فرنسا لمدة 14 يوماً بغض النظر عن جنسيتهم

    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٦]

    باريس، 23 مايو، أذرتاج 

    اعتباراً من 8 يونيو، سيتعين على جميع المسافرين من المملكة المتحدة، بغض النظر عن جنسيتهم، الامتثال لنظام الحجر الصحي لمدة 14 يوماً عند دخولهم الأراضي الفرنسية.

    افاد المراسل الخاص لأذرتاج أن ذلك جاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية.

    ينص البيان على أن نظام الحجر الصحي سيطبق على المواطنين الفرنسيين والإسبان وجميع المواطنين الآخرين.

    سيظل مبدأ إغلاق حدود ومنع الدخول إلى أوروبا والقائم اليوم سارياً للمسافرين خارج الاتحاد الأوروبي (أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجميع دول العالم باستثناء المملكة المتحدة) حتى يتم اتخاذ قرار جديد.

    AZERTAG.AZ : فرض الحجر الصحي على القادمين إلى فرنسا لمدة 14 يوماً بغض النظر عن جنسيتهم
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    فرض الحجر الصحي على القادمين إلى فرنسا لمدة 14 يوماً بغض النظر عن جنسيتهم