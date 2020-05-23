استئناف عمل السكك الحديدية في تركيا في 28 مايو

أنقرة، 23 مايو، أذرتاج

سيتم استئناف تشغيل قطارات الركاب المعلقة في إطار الإجراءات المتخذة في تركيا ضد النوع الجديد من الفيروس التاجي(COVID-19) .

تفيد أذرتاج نقلاً عن وزارة النقل والبنية التحتية التركية أن هذا ورد في البيان الصادر عن الوزير عادل كارا إيسماعيل اوغلو.

وقال الوزير إن حركة القطارات فائقة السرعة التي هي جزء من وسائل النقل العام ستستأنف في 28 مايو. ستنقل خطوط أنقرة - اسطنبول وأنقرة - إسكي شهير وأنقرة - كونيه وكونيا - إسطنبول الركاب على الطرق السريعة الفولاذية في 16 اتجاهاً. خلال هذه الرحلات، سيتم الحفاظ على المسافة وتلبية المتطلبات الأخرى لمنع العدوى. وأكد الوزير أن التذاكير ستباع في البداية عبر الإنترنت. سيتم ترك أحد المقعدين المجاورين في العربات فارغاً على شكل رقعة شطرنج.