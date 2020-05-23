مقر العمليات: أصيب 127 شخص وتعافي 107 مصاب بكورونا في أذربيجان

باكو، 23 مايو / أيار، (أذرتاج)

أصيب 127 شخص آخر بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جمهورية أذربيجان وتعافى 107 شخص بالعلاج وترخصوا.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إن عدد الفحوص الطبية بلغ 3982 فحص طبي لاكتشاف حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مفيدا أن العدد العام للفحوص الطبية حتى الآن يبلغ 265 الف و67 فحص طبي.

توفي المواطنون من مواليد سنوات 1948 و1952 و1982 الذين كانت عيناتهم المأخوذة لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ايجابية.

أصيب 3982 شخص في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنهم تعافى 2506 مصاب بالعلاج وتوفي 49 شخصا ويستمر علاج 1427 مصاب لدى المستشفيات ذات النظام الخاص واحوال صحة 44 مصابا منهم حرجة و57 مصابا حرجة متوسطة والباقين مستقرة.