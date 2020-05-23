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    وفاة أذربيجاني مصاب بكوفيد 19 في تركيا

    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٥‎٤]

    إسطنبول، 23 مايو / أيار، (أذرتاج)

    توفي أذربيجاني مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في تركيا.

    افادت وكالة أذرتاج ان سادقول خودييفا البالغة من العمر 52 عامًا المصابة بفيروس كورونا دفنت في مقبرة "كليوس" في محافظة سارير بإسطنبول.

    وفقا لمعلومات عائلاتها، أولا تتلقى مواطنتنا العلاج في منزلها وثم دخلت المستشفى لاحقاً بسبب تفاقم حالتها. توفيت في المستشفى.

    وأكدت السفارة الاذربيجانية في تركيا الحقيقة وستقدم المساعدة لأسرتها.

     

    AZERTAG.AZ :وفاة أذربيجاني مصاب بكوفيد 19 في تركيا
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