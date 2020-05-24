باكو، 24 مايو (أذرتاج) بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ببرقية تهنئة الى الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الجمهورية أعرب باسمه واسم الشعب الاذربيجاني عن اطيب امنياته وتهانيه للعاهل الاردني والشعب الاردني. تمنى الرئيس الأذربيجاني للملك الاردني موفور الصحة ودوام النجاحات وللشعب الاردني الصديق اطراد الازدهار والرفاه.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يهنئ العاهل الاردني وشعبه بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده

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