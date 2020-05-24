مقر العمليات: أصيب 140 شخص وتعافى 101 مصاب بكورونا في أذربيجان

باكو، 24 مايو / أيار، (أذرتاج)

أصيب 140 شخص آخر بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جمهورية أذربيجان وتعافى 101 شخص بالعلاج وترخصوا.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إن عدد الفحوص الطبية بلغ 4122 فحص طبي لاكتشاف حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مفيدا أن العدد العام للفحوص الطبية حتى الآن يبلغ 270.739 فحص طبي.

أصيب 4122 شخص في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنهم تعافى 2607 مصاب بالعلاج وتوفي 49 شخصا ويستمر علاج 1466 مصاب لدى المستشفيات ذات النظام الخاص واحوال صحة 47 مصابا منهم حرجة و58 مصابا حرجة متوسطة والباقين مستقرة.