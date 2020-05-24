إصابة أكثر من 110 الف شخص بكوفيد 19 في العالم خلال مدة 24 ساعة

باكو، 24 مايو / أيار، (أذرتاج)

تجاوز عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في العالم 5 ملايين. تضاعف حالات الإصابة تقريبا في شهر واحد.

أفادت وكالة أذرتاج أن حالات الإصابة بالفيروس التاجي بلغت بواقع 110 الف حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل الى 5103006 شخص.

وارتفعت حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد بواقع 5 آلاف و663 شخص خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل الى 333 الف و401 شخص.

تحتل شمال وجنوب أمريكا المرتبة الأولى في عدد الإصابات. أصيب مليونين و282 الف و488 شخصا بكوفيد 19.

ليها روسيا (335882) والبرازيل (310087) وإسبانيا (234824) وبريطانيا العظمى (254199) وإيطاليا (228658) وألمانيا (177850) وتركيا (154500) وفرنسا (141949) وإيران (131652).

الولايات المتحدة هي رائدة العالم في عدد الوفيات من كوفيد 19 – 135 الفا و184 شخص.