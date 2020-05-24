تجاوز حالات الاصابة بكورونا 16 ألفا في مصر

القاهرة، 24 مايو / أيار، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 727 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل الى 16 ألفا و513 شخص.

قالت وزارة الصحة إنها سجلت 28 حالة وفاة أخرى خلال اليوم الماضي بهذه العدوى ويصل عدد الوفيات الاجمالي الى 735 شخص.

وبلغ عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الآن 4628 شخص.