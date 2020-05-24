إعلان يوم 28 مايو يوم الجمهورية لاذربيجان في مدينة افينتجورا بولاية فلوريدا

واشنطن، 24 مايو، أذرتاج

وقع عمدة مدينة أفينتجورا بولاية فلوريدا إنيد وايسمان بيان يعلن يوم 28 مايو 2020 يوم الجمهورية لأذربيجان.

تفيد أذرتاج أن بيان إنيد وايسمان يشدد على المشاركة النشطة للأذربيجانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة في الحياة العامة في فلوريدا مشيراً إلى مساهمتهم في التفاهم بين الثقافات والسلام والازدهار في المنطقة وكذلك دور الجمعية الثقافية الأذربيجانية الأمريكية التي تأسست في 26 أكتوبر 2006.

يتحدث البيان عن قيام جمهورية أذربيجان الديمقراطية والعلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية أذربيجان.

دعا إنيد وايسمان الذي أعلن يوم 28 مايو عيد الجمهورية لأذربيجان سكان أفينتورا للانضمام إلى العيد والاحتفال بمساهمة الشعب الأذربيجاني معاً.

مكتب أذرتاج، واشنطن