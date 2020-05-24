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    رياضة


    لاعبة التنس اليابانية تسجل رقماً قياسياً جديداً في حجم دخلها

    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٠٩]

    باكو، 24 مايو، أذرتاج

    تعد لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا من بين اعلى 100 رياضية دخلا في العالم.

    تفيد أذرتاج أنه بحسب مجلة فوربس أن لاعبة التنس سجلت رقماً قياسياً جديداً بين الرياضيات بكسبها 37.4 مليون دولار خلال 12 شهراً.

    كما تضم قائمة الرياضيين الـ 100 الأكثر دخلا لاعبة التنس الأخرى سيرينا ويليامز من الولايات المتحدة. كان دخلها السنوي 36 مليون دولار.

    من الجدير بالذكر أن نعومي أوساكا تحتل المركز التاسع والعشرين و سيرينا يليامز المركز الثالث والثلاثين في القائمة.

    AZERTAG.AZ :لاعبة التنس اليابانية تسجل رقماً قياسياً جديداً في حجم دخلها
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