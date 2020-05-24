البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يخصص 91 مليون يورو لجورجيا لمكافحة الفيروس التاجي

بكين، 24 مايو، أذرتاج

وافق مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) على تخصيص 91.34 مليون يورو (حوالي 100 مليون دولار) لجورجيا من صندوق البنك لمكافحة أزمة COVID-19.

أفاد المراسل الخاص لأذرتاج من المقر الرئيسي للبنك في بكين أن الأموال تقدم لدعم الحكومة الجورجية في المشروع الطارئ الهادف إلى تخفيف العواقب الطبية والاجتماعية للوباء والقضاء عليها. سيضمن المشروع بتمويل مشترك من البنك الدولي تعزيز تصدي البنية التحتية الصحية ونظام الحماية الاجتماعية في جورجيا للنتائج السلبية لأزمة COVID-19.

وبحسب البنك، فإن الأسر الفقيرة والضعيفة في جورجيا تتأثر بشكل خاص بالوباء. إنهم معرضون لخطر الوقوع في الفقر بسبب البطالة والانكماش الاقتصادي الناجم عن القيود المفروضة لمنع انتشار الفيروس.

من الجدير بالذكر أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والذي تعد أذربيجان عضواً مؤسساً له ضاعف صندوقه لمكافحة أزمة COVID-19 إلى 10 مليار دولار لتلبية احتياجات مكافحة العدوى المتزايدة لزبائنه من القطاعين العام والخاص. وقد خصص الصندوق حتى الآن 500 مليون دولار للهند و355 مليون دولار للصين و250 مليون دولار لبنغلاديش.