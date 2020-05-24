فحص 4000 شخص في المختبر الخاص في سومغايت لاكتشاف عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

سومغايت، 23 مايو ، أذرتاج

ركبت مختبرات جديدة عدة لدى الاقاليم من اجل التصدي لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد واكثر من 20 مختبرا لاكتشاف عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ناشطة حاليا في أذربيجان.

أفادت أذرتاج أن مختبرا ناشطا لدى مستشفى مدينة سومغايت رقم 1 احد تلك المختبرات من النوع الجديد ودخل في الخدمة منذ 8 مايو ويجري فحوصا خاصة لاكتشاف عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وابلغ كبير اطباء المستشفى ناظم حسين قولييف أن المختبر مجهز بالكامل بالتقنية الألمانية الحديثة وهي قادرة على اكتشاف أصغر فيروس. وقبل بدء نشاط المختبر كان من الممكن الحصول على نتائج عينات للفحص الطبي من مدينة سومغايت من باكو فقط وفي الوقت الحاضر يخدم المختبر لسكان محافظة أبشرون بجانب مدينة سومغايت. وتنفذ الاجراءات الامنية الطبية كلها في المختبر.

وأبان أن 4000 شخص خضع للفحص الطبي في مختبر سومغايت الى الان.