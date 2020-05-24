نائب الوزير: من الواجب على كل مواطن أن يتبع قواعد الصحة والنظافة خلال أيام العيد

باكو، 24 مايو ، أذرتاج

قال عبد الرحيم علييف إن تخفيف قواعد نظام الحجر الصحي الى الدرجة الكافية خلال ايام عيد الفطر يطلب من كل مواطن واجبا عليه أن يتبع قواعد الصحة والنظافة بالوعي بالمسؤولية العامة.

أفادت أذرتاج أن علييف نائب وزير الصحة تحدث عن انجازات صحة أذربيجان خلال جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مؤكدا على أن ذلك يلقى تقديرا عاليا من جانب المنظمات الدولية ايضا. كما تناول نائب الوزير خلال الحديث مجموعة التدابير الوقائية المنفذة من قبل الدولة مفيدا أن قرارات وتوجيهات الرئيس إلهام علييف والنائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا بشأن عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 منذ يوم الاعلان عنها قد عبأت جميع المؤسسات الحكومية من اجل حل هذه المشكلة حيث أن البلد كان قد يتصدى لانتشار موجة الوباء انتشارا واسعا عندما كانت منظمة الصحة العالمية تعلن عن جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

واكد نائب الوزير على أن المسؤولية الان على كل مواطن داعيا كلا لاتباع قواع الانضباط النموذجي والتضامن.