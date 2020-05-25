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    سياسة


    مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية اذربيجان وتركيا

    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٢:١٦]

    باكو، 25 مايو (أذرتاج)

    جرت أمس مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وتركيا إلمار محمدياروف ومولود جاوش اوغلو.

    أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية ان جاوش اوغلو نقل تهانيه الى نظيره الاذربيجاني بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لاذربيجان.

    كما تبادل الطرفان خلال المكالمة الهاتفية التبريكات واطيب الامنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، كذلك تبادلا آراءهما حول التطور الناجح لعلاقات الصداقة والاخوة بين البلدين.

    AZERTAG.AZ : مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية اذربيجان وتركيا
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