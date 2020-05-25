رئيس تركيا يجري اتصالا هاتفيا برئيس أذربيجان

باكو، 25 مايو (أذرتاج)

اجرى رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 24 مايو.

نقل الرئيس التركي نظيره وشعب اذربيجان بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنيا دوام الرفاه.

أبدى الرئيس إلهام علييف شكره على الاهتمام والتبريكات وبدوره أعرب عن تهانيه وتبريكاته لرئيس تركيا وشعبه بمناسبة العيد المبارك.

أثناء المكالمة الهاتفية تحدث الرئيسان عن الاعمال المقامة في مجال مكافحة الوباء العالمي لفيروس كورونا المستجد.

وأعرب إلهام علييف ورجب طيب أردوغان عن ثقتهما في استمرار التطور الناجح لعلاقات الصداقة والاخوة في كافة المجالات.