مقر العمليات: أصيب 149 شخص وتعافى 134 مصاب بكورونا في أذربيجان

باكو، 25 مايو / أيار، (أذرتاج)

أصيب 149 شخص آخر بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جمهورية أذربيجان وتعافى 134 شخص بالعلاج وترخصوا.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إن عدد الفحوص الطبية بلغ 4271 فحص طبي لاكتشاف حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مفيدا أن العدد العام للفحوص الطبية حتى الآن يبلغ 273.411 فحص طبي.

توفي المواطنان من مواليد عامي 1955 و1956 الذين كانت عيناتهما المأخوذة لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ايجابية.

أصيب 4271 شخص في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنهم تعافى 2741 مصاب بالعلاج وتوفي 51 شخصا ويستمر علاج 1479 مصاب لدى المستشفيات ذات النظام الخاص واحوال صحة 44 مصابا منهم حرجة و61 مصابا حرجة متوسطة والباقين مستقرة.