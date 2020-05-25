29 حالة وفاة من كورونا في مصر

القاهرة، 25 مايو / أيار، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 752 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل الى 17 ألفا و265 شخص.

قالت وزارة الصحة إنها سجلت 29 حالة وفاة أخرى خلال اليوم الماضي بهذه العدوى ويصل عدد الوفيات الاجمالي الى 764 شخص.

وبلغ عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الآن 4807 شخص.

شددت الحكومة المصرية الحجر الصحي خلال شهر رمضان بسبب زيادة الإصابات. وتم إغلاق الأسواق ومرافق تقديم الطعام بالكامل وتقييد السفر بين المحافظات. ستستمر هذه القواعد حتى 29 مايو.