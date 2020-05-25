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    زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب سواحل نيوزيلندا

    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٢٥‎]

    طوكيو، 25 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ضرب اليوم زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر سواحل نيوزيلندا.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز الزلازل الأورو-متوسطي أن مركز الزلزال وقع في 94 كيلومترا شمال العاصمة ويلينغتون وعلى عمق 60 كيلو مترا.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب سواحل نيوزيلندا
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