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    ارتفاع حصيلة مصابين بكورونا في إيران

    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٣٤]

    طهران، 25 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إيران.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية أنه تم تسجيل 34 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 7 آلاف و451 شخص. ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 2023 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 137 ألف و724 شخص.

    تعافى 107 الف و713 مصاب تمام وترخصوا.

    وبحسب الوزارة، ألفين و585 شخص في وحدة العناية المركزة في حالة حرجة.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حصيلة مصابين بكورونا في إيران
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