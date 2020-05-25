إصابة 8946 شخص بكورونا خلال يوم سابق في روسيا
AzerTAg.az
٢٥.٠٥.٢٠٢٠ [٢٠:٠٢]
موسكو، 25 مايو / أيار، (أذرتاج)
أصيب 8 آلاف و946 شخص بعدوى فيروس كورونا كوفيد 19 خلال مدة 24 ساعة أخيرة في روسيا وليصل عدد المصابين الاجمالي الى 353 الف و427 شخص.
أفادت وكالة أذرتاج انه تم تسجيل 92 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 3633 شخص. وتعافى أكثر من 118 الف شخص بالعلاج وترخصوا.
يذكر ان روسيا تحتل المرتبة الثالثة في عدد مرضى فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.
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