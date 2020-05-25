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    عدد المصابين بكورونا يصل الى 2929 شخص في طاجكستان

    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٠٣]

    دوشانبي، 25 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في طاجكستان بواقع 191 شخص آخر خلال 24 ساعة أخيرة وليصل العدد الاجمالي إلى 2929 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة الطاجيكية أن 46 حالة وفاة سجلت في عموم البلاد.

    بلغ عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا حتى الآن 1301 شخص.

    AZERTAG.AZ :عدد المصابين بكورونا يصل الى 2929 شخص في طاجكستان
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