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    تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في إندونيسيا 2200 شخص

    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٢٠]

    طوكيو، 25 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تم تسجيل 526 مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إندونيسيا خلال 24 ساعة وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 22 الفا و271 شخص.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاندونيسية انه تعافى 5402 مصاب تماما وترخصوا وفقد 1372 شخص حياتهم في البلاد.

    AZERTAG.AZ :تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في إندونيسيا 2200 شخص
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