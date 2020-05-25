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    زيادة حصيلة ضحايا كورونا في ببريطانيا العظمى

    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٣٩]

    لندن، 25 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الوفاة من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في بريطانيا العظمى إلى 282 مصاب خلال اليوم الأخير وتجاوزت حصيلة الضحايا الاجمالية 36 ألف شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج ان 170 شخص فقدوا حياتهم خلال اليوم الماضي.

    تحتل المملكة المتحدة المرتبة الأولى في أوروبا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي.

    AZERTAG.AZ : زيادة حصيلة ضحايا كورونا في ببريطانيا العظمى
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