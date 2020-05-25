نور سلطان، 25 مايو / أيار، (أذرتاج) تم تسجيل 8531 حالة اصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في كازاخستان. ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 209 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل الى 8531 شخص. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الكازاخية ان 35 شخصا فقد حياتهم وتعافى 4506 شخص من المرض.

AZERTAG.AZ : عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد يصل 8531 شخص في كازاخستان

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