  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد يصل 8531 شخص في كازاخستان

    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٤٩]

    نور سلطان، 25 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تم تسجيل 8531 حالة اصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في كازاخستان.

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 209 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل الى 8531 شخص.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الكازاخية ان 35 شخصا فقد حياتهم وتعافى 4506 شخص من المرض.

    AZERTAG.AZ :عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد يصل 8531 شخص في كازاخستان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٣٩]
    زيادة حصيلة ضحايا كورونا في ببريطانيا العظمى
    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٢٠]
    تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في إندونيسيا 2200 شخص
    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٠٣]
    عدد المصابين بكورونا يصل الى 2929 شخص في طاجكستان
    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٠٢]
    إصابة 8946 شخص بكورونا خلال يوم سابق في روسيا
    عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد يصل 8531 شخص في كازاخستان