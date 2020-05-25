شاماخي، 25 مايو (أذرتاج) تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا حافلات الركاب والآليات الزراعية الخاصة لمحافظة شاماخي. أفادت وكالة أذرتاج أنه تم تخصيص 10 حافلات للمواصلات العامة والآليات الزراعية الخاصة الى جانب سيارات الإسعاف الطبي الاولي في المحافظة. قال الرئيس انه اعطى توجيهات لتزويد المدن الاخرى بوسائل المواصلات العامة والآليات الاخرى.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتفقد حافلات الركاب والآليات الزراعية الخاصة لمحافظة شاماخي

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