افتتاح روضة الأطفال رقم 2 في شاماخي

شاماخي، 25 مايو (أذرتاج)

تم تدشين روضة الأطفال دار الأيتام رقم 2 التي انشئت في مدينة شاماخي بمبادرة مؤسسة حيدر علييف.

أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا شاركا في حفل الافتتاح.

تم تهيئة كل الظروف اللازمة لتربية وتعليم الاطفال في هذه المؤسسة ذات اتساع 110 مقعد.

كما حضر الرئيس وقرينته حفل افتتاح روضة الاطفال في قرية ميسري في شماخي.