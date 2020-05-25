الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في البنايات الكثيرة الشقق في شاماخي
AzerTAg.az
٢٥.٠٥.٢٠٢٠ [١٧:٠٧]
شاماخي، 25 مايو (أذرتاج)
تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا الظروف المهيأة في البناء ذي 51 شقة لتسليمه الى سكان البنايات غير الصالحة للسكن في مدينة شاماخي.
أفادت أذرتاج ان الرئيس والسيدة الاولى يتفقدان الظروف المهيأة في البنايات الكثيرة الطوابق التي انشئت للعائلات المتضررة من الزلزال الاخير.
قد انشئت كل الظروف في البنائين ب44 و20 شقة للعائلات المتضررة من الزلزال.
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