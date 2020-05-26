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    فتح مترو كييف الذي تم تعليقه بسبب الفيروس التاجي للجمهور

    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٢]

    كييف، 26 مايو، أذرتاج

    فتح امس مترو كييف الذي تم إغلاقه لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا للجمهور.

    افاد المراسل الخاص لأذرتاج أنه يسمح للذين يرتدون الكمامات بدخول المترو وستطبق المسافة الاجتماعية. يوصى أيضاً بدخول المترو بقفازات واقية.

    "في حالة الاختناقات المرورية بسبب المسافة الاجتماعية والصحية التي سيتم تطبيقها في مترو الأنفاق ، يمكن إغلاق أبواب المدخل مؤقتاً أو جزئياً. لذلك، يدعى السكان لاستخدام مترو الانفاق عند مقتضى الامر ".

    وقد تم تطهير القطارات ومواقع الركاب في مترو كييف بالفعل. يتم تزويد عمال المترو بمعدات واقية. في 25 مايو استأنف مترو خاركيف أيضا عملياته.

    من الجدير بالذكر أنه تم تمديد فترة الحجر الصحي في البلاد حتى 22 يونيو.

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