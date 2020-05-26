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    ارتفاع حصيلة ضحايا كوفيد 19 في أرمينيا

    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:١٧]

    تبيليسي، 26 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أرمينيا.

    زاد عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 289 شخص آخر خلال 24 ساعة أخيرة وليصل العدد الاجمالي إلى 7402 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج ان البلد فيه 4052 مريض مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

    تم تسجيل 4 وفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 91 شخصا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حصيلة ضحايا كوفيد 19 في أرمينيا
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