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    ارتفاع حالات إصابة بكورونا في جورجيا

    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:٤٩]

    تبيليسي، 26 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا الى 732 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج ان 3076 شخص محتجزين في الحجر الصحي حاليا بسبب كوفيد 19.

    وتعافى 537 مصاب بالعلاج بينما توفي 12 مصابا في جميع انحاء البلد.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالات إصابة بكورونا في جورجيا
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