موسكو، 26 مايو / أيار، (أذرتاج) سيعقد في 28 مايو مؤتمر صحفي افتراضي بعنوان "روسيا وأذربيجان: آفاق التعاون الاستراتيجي" مخصص لآفاق العلاقات بين روسيا وأذربيجان في مقر وكالة تاس الروسية للأنباء. أفادت وكالة أذرتاج انه سيشارك في المؤتمر نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي أندريه رودينكو والنائب الأول لرئيس البرلمان الأذربيجاني علي حسينلي ورئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الخارجية ليونيد سلوتسكي والسفير الروسي في أذربيجان ميخائيل بوكارنيكوف والسفير الأذربيجاني في روسيا بولاد بولبول أوغلو ورئيس الجامعة الإنسانية الحكومية الروسية ورئيس جمعية الصداقة الروسية الأذربيجانية والعضو المقابل في الأكاديمية الروسية للعلوم يفيم بيفوفار. وسيدير المؤتمر الصحفي النائب الأول للمدير العام لوكالة تاس ميخائيل قوسمان.

AZERTAG.AZ : عقد مؤتمر صحفي حول آفاق العلاقات بين روسيا وأذربيجان في مقر وكالة تاس

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده