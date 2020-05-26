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    ارتفاع عدد المتعافين من كووبد-19 في أوزباكستان

    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:٤١]

    طشقند، 26 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوزبكستان بواقع 81 شخصا آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل عدد المصابين الاجمالي الى 3261 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الصحفي لوزارة الصحة الأوزبكية ان 2607 شخص تعافوا حتى الآن.

    من الجدير بالذكر أن 641 شخص يعالجون في مستشفيات مختلفة وتوفي 13 شخصا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المتعافين من كووبد-19 في أوزباكستان
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