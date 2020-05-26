ميمسك، 26 مايو / أيار، (أذرتاج) ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في بيلاروس إلى 38 ألفا و59 شخصا. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة البيلاروسية أن عدد الوفيات يصل الى 208 شخص حياتهم. وبلغ عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا حتى الآن 15 ألفا و86 شخصا.

AZERTAG.AZ : عدد المصابين بالفيروس التاجي في بيلاروس يقترب من 40 ألفا

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