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    جورجيا تخفض حجم الغاز الطبيعي الذي تستورده من أذربيجان

    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٤٢]

    تبيليسي، 26 مايو / أيار، (أذرتاج)

    أعادت الحكومة الجورجية النظر في توقعاتها لاستيراد الغاز الطبيعي لعام 2020. وتم تغيير مصادر وأحجام الغاز الطبيعي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية أن جورجيا خططت في البداية لشراء 2.573 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من كل من المصادر المستوردة والمحلية. وتشير التوقعات الجديدة إلى أن هذا الرقم يبلغ 2.57 مليار متر مكعب.

    وفقًا للتوقعات الأولية، خططت جورجيا لاستيراد 2.385 مليار متر مكعب من الغاز الأذربيجاني. 1.511 مليار متر مكعب من هذا المجلد هي حصة شركة سوكار و874 مليون متر مكعب منها هي حصة حقل "شاه دنيز".

    وفقًا للتوقعات المحدثة، ستستورد جورجيا 2.348 مليار متر مكعب من الغاز الأذربيجاني في عام 2020. وستحصل على 1.465 مليار متر مكعب من شركة سوكار و883 مليون متر مكعب من حقل "شاه دنيز".

    AZERTAG.AZ :جورجيا تخفض حجم الغاز الطبيعي الذي تستورده من أذربيجان
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