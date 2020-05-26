بوخارست، 26 مايو / أيار، (أذرتاج) ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في رومانيا بواقع 146 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 18 ألفا و500 شخص. وتعافى 11 ألفا و874 مصاب من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الآن فقد 1210 مصاب حياتهم.

AZERTAG.AZ : عدد المصابين بكورونا يبلغ 18500 شخص في رومانيا

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