جورجيا تتطلع زيادة حجم الغاز الطبيعي من روسيا

تبيليسي، 26 مايو ، أذرتاج

قالت ناتيا تورنافا إن جورجيا تزيد حجم الغاز الطبيعي الذي تشتريه من

روسيا الى نحو 30 مليون متر مكعب مع خفض سعرالغاز الطبيعي في نفس الوقت.

ابلغت تورنافا وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية أن الاتفاقية

على تزويد الغاز الطبيعي مع شركة غازبروم الروسية قيد النظر فيها من

جديد.

قالت تورنافا إن الاسعار الخاصة بشراء الغاز الطبيعي سر تجاري مفيدة أن

سوق الغاز الطبيعي الجورجية متنافسة تماما والسعر التجاري ينخفض تدريجيا

وذلك سيؤدي الى انخفاض سعر الغاز الطبيعي المشترى من روسيا نحو 15 في

المائة.

واكدت على أن اعادة النظر في اسعار الاتفاقية مع غازبروم تستهدف خفض

الاسعار نظرا لحقيقة تراجع اسعار المنتجات النفطية في العالم وعامل

التنافس مشيرة الى أن سوكار وكذلك غازبروم تتعاملان وفقا للاوضاع

المتكونة في السوق العالمية وعند اقتضاء الحال من الممكن نخفض الاسعار

خفضا آخر ايضا.

يذكر أن حكومة جورجيا اعادت النظر في توقعات توريد الغاز الطبيعي لعام

2020م ما ادى الى ادراج تعديلات في المصادر والاحجام للغاز الطبيعي الذي

سيشترى حيث تشير التوقعات المجددة الى أن جورجيا تستورد من أذربيجان عام

2020م 348ر2 ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي و465ر1 مليار متر مكعب منه

من سوكار و883 مليون متر مكعب من شاه دنيز.

والتغيير الاخر يخص الغاز الطبيعي الذي تشتريه جورجيا من روسيا حيث أن

جورجيا كانت تنظر في استيراد 170 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من

روسيا ولكن التوقعات المجددة أبلغت هذا الرقم 200 مليون متر مكعب بزيادة

30 مليون متر مكعب.

عزيزوف مراسل أذرتاج