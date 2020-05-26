ملك المملكة العربية السعودية يبعث ببرقية تهنئة الى الرئيس الاذربيجاني

باكو، 26 مايو (أذرتاج).

بعث خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية برقية تهنئة الى رئيس جمهورية اذربيجان إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية. ورد في البرقية:

"صاحب الفخامة الأخ الرئيس إلهام حيدر عليييف حفظه الله رئيس جمهورية أذربيجان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا اصدق التهاني واطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية اذربيجان الشقيق اطراد التقدم والازدهار، ولفخامتكم تحياتنا وتقديرنا.

أخوكم

خادم الحرمين الشريفين

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية"