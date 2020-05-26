  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء يبعث برقية تهنئة الى الرئيس الاذربيجاني

    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٤٠]

    باكو، 26 مايو (أذرتاج).

    بعث محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ببرقية تهنئة الى رئيس جمهورية اذربيجان بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية. جاء في البرقية:

    "صاحب الفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف حفظه الله رئيس جمهورية اذربيجان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويسرني بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية، أن أعبر لفخامتكم عن اطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة و السعادة، راجيا لحكومة وشعب جمهورية اذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

    ولفخامتكم تحياتي وتقديري.

    محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

    ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

    وزير الدفاع"

    AZERTAG.AZ :ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء يبعث برقية تهنئة الى الرئيس الاذربيجاني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢٠ [٠٠:٣٨]
    الخارجية: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تلبِ نية أرمينيا الأساسية بشأن راميل سفروف
    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢٠ [٠٠:١٥‎]
    البروفيسور المصري: حققت جمهورية أذربيجان التي هي وريثة أول جمهورية ديمقراطية في الشرق الإسلامي إنجازات كبيرة
    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٣٧]
    ملك المملكة العربية السعودية يبعث ببرقية تهنئة الى الرئيس الاذربيجاني
    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:٣٨]
    عقد مؤتمر صحفي حول آفاق العلاقات بين روسيا وأذربيجان في مقر وكالة تاس