ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء يبعث برقية تهنئة الى الرئيس الاذربيجاني

باكو، 26 مايو (أذرتاج).

بعث محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ببرقية تهنئة الى رئيس جمهورية اذربيجان بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية. جاء في البرقية:

"صاحب الفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف حفظه الله رئيس جمهورية اذربيجان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويسرني بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية، أن أعبر لفخامتكم عن اطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة و السعادة، راجيا لحكومة وشعب جمهورية اذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

ولفخامتكم تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع"