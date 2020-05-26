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    مصباح نادر يحتفظ في مسجد مير أشرف أغا في ساليان

    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٤٧]

    ساليان، 26 مايو، ماهر باباييف، أذرتاج

    يحتفظ في مسجد مير أشرف أغا في ساليان مصباح نادر عمره أكثر من 150 عاماً. بقي هذا المصباح الفريد حتى يومنا هذا له أهمية كبيرة لزوار المسجد.

    أفاد مراسل أذرتاج الإقليمي أن المصباح الذي يبلغ طوله متر واحد ويزن 70 كيلوغراماً صنع في روسيا.

    تم بناء مسجد مير أشرف أغا وتشغيله قبل 113 عاماً من قبل المحسن حاجي تقي بك، وقد تم التبرع بهذا المصباح للمسجد وكان قيد الاستخدام حتى خمسينيات القرن الماضي.

    وكانت تستخدم آلية الرفع الخاصة لملء المصباح بالزيت.

    وبحسب كلام المسنين، كان يستخدم المصباح ليس للإضاءة فقط، ولكن أيضاً كمصدر للحرارة. خلال أشهر الشتاء يكون المسجد بارداً، كان ينزل المصباح ويتجمع الزوار حوله. يقال أنه كان هناك عدة مصابيح صغيرة مماثلة في المسجد.

    AZERTAG.AZ :مصباح نادر يحتفظ في مسجد مير أشرف أغا في ساليان
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