البروفيسور المصري: حققت جمهورية أذربيجان التي هي وريثة أول جمهورية ديمقراطية في الشرق الإسلامي إنجازات كبيرة

القاهرة، 27 مايو، أذرتاج

يحتفل الشعب الأذربيجاني كل عام بيوم إعلان جمهورية أذربيجان الشعبية كعيد رسمي. بعد أن عاشت 23 شهرًا فقط ، فقد حققت جمهورية أذربيجان التي هي خليفة أول جمهورية ديمقراطية في الشرق الإسلامي والتي دامت 23 شهراً فقط، إنجازات كبيرة.

جاء هذا البيان في مقابلة البروفيسور عادل درويش الأستاذ في جامعة حلوان في مصر مع مراسل لوكالة اذرتاج في مصر. وأشار البروفيسور إلى أن أذربيجان التي استعادت استقلالها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي خطت خطوات كبيرة في إرساء الديمقراطية والتعددية وتطوير اقتصاد السوق وضمان حقوق الإنسان وكذلك حرية الدين والضمير.

وقال عادل درويش أيضاً: "إن شعب أذربيجان، الذي أعاد استقلال الدولة انتخب حيدر علييف، أحد أبرز السياسيين في العالم رئيساً للبلاد. خلال فترة حكمه، تم إرساء أسس التنمية الاقتصادية وسرعان ما اكتسبت البلاد مكانة كبيرة في الساحة الدولية. واصل إلهام علييف الذي تم انتخابه رئيساً في عام 2003 سياسة بعيدة النظر لرجل الدولة البارز، مما جعل أذربيجان الدولة الأقوى اقتصادياً في آسيا الوسطى ومنطقة بحر قزوين. في الوقت نفسه، مع ضمان حرية الدين وتجنب أي نزاعات على أسس عرقية ودينية، أصبحت أذربيجان معترف بها الآن في العالم كمثال على التسامح ومركز للحوار بين الحضارات والأديان. لقد عملت في بلدكم لبعض الوقت وشاركت في الأحداث الدولية في باكو. من الجدير بالذكر أن رئيس جمهورية أذربيجان يعلق أهمية كبيرة على التعاون مع الدول الإسلامية بما فيها الدول العربية".

أضاف الأستاذ عادل درويش قائلاً إن شعب أذربيجان يتميز بإنجازاته في تطوير العلوم والتعليم والفنون في الشرق في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين: تم إنشاء أول مدرسة ومسرح وأوبرا للفتيات في الشرق في أذربيجان. كانت المساجد والكنائس والمعابد القديمة في بلدكم والتي لها تاريخ غني وتراث ثقافي جسراً بين الحضارات والأديان في هذه الأراضي منذ قرون.

ختم البروفيسور كلامه قائلاً إنه يؤسفه أن يقول إن 20 % من أراضي أذربيجان لا تزال تحت الاحتلال الأرمني. من المعروف أن قاره باغ الجبلية هي أرض أذربيجان القديمة. نأمل أن يجد الصراع حلاً عادلاً قريباً وأن يتم استعادة سلامة أراضي أذربيجان التي هي الدولة الشقيقة لمصر.