آراء وزير الصحة الأرمني تتسبب استياءً شديداً في جورجيا

تبليسي، 27 مايو، أذرتاج

أثار موقف وزير الصحة الأرمني أرسين توروسيان بشأن جورجيا استياءً شديداً من الجانب الآخر.

افاد المراسل الخاص لأذرتاج أن وزيرة المشرَّدين داخلياً والعمل والصحة والحماية الاجتماعية الجورجية ايكاترينا تيكارادزه وصفت آراء نظيرها الأرميني بأنها لا أساس لها من الصحة وأنها سخيفة.

وقالت الوزيرة الجورجية إن تصريحات أرسين توروسيان التي لا أساس لها وتثير تساؤلات.

وأكدت ايكاترينا تيكارادزه أنها تنوي الاتصال مع نظيرها الأرمني وقالت: "منذ بداية الوباء، كثيرا ما اتصلنا هاتفياً وأجرينا مقارنات ومشاورات حول الوضع في بلدينا وإذا كان لديه أي سؤال، يمكنه استخدام طريقة الاتصال وسوف نجيب على جميع أسئلته. إن ما استند إليه زميلي في بيانه يثير بعض الشكوك والتساؤلات. ننوي الاتصال به لمعرفة التفاصيل ".

في خطابه قبل يومين قال توروسيان إنه يشكك في إحصاءات فيروس الكارونا المستجد في جورجيا. وادعى أنه تم الكشف عن العديد من حالات الإصابة بـ COVID-19 في المواطنين القادمين إلى أرمينيا من جورجيا، وخاصة سائقي الشاحنات.

وقوبل بيان الوزير الأرمني بالاحتجاج في جورجيا وطلب منه الاعتذار.