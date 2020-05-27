طهران، 26 مايو (أذرتاج) اغلقت ادارة تويتر صفحة السفارة الايرانية لدى روسيا في شبكة التواصل الاجتماعي. افاد المراسل الخاص لأذرتاج ان المكتب الاعلامي للسفارة اعلن ان ادارة تويتر اغلقت صفحة السفارة دون توضيح سبب الاغلاق. يذكر ان تويتر كان قد اغلق صفحات بعض الرسميين الايرانيين ووكالات الانباء الايرانية.

AZERTAG.AZ : تويتر يغلق صفحة السفارة الايرانية في روسيا

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