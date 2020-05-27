في المكتبة المركزية في ساليان نسختان للقرآن الكريم يزيد عمرهما عن 250 سنة

ساليان، 27 مايو، ماهر باباييف، أذرتاج

تم التبرع بنسختين من القرآن الكريم عمرهما 250 عاماً والعائدتين للشيخ أحمد سالياني شيخ الإسلام الثالث لمسلمي القوقاز إلى المكتبة المركزية في المدينة قبل ثلاث سنوات.

يفيد مراسل أذرتاج الإقليمي أن النسختين محفوظتان في قسم خاص بالمكتبة.

لدى المكتبة المركزية لمدينة ساليان والتي سميت باسم نظامي كنجوي "آثار كتابية" منذ عدة سنوات وأنها مسجلة في خدمة تسجيل الدولة وتحتفظ بها في قسم خاص. يزيد عمر"آثار الكتب" المحتوية على 114 عنواناً محفوظة في قسم التبادل بالمكتبة عن أكثر من قرن ومنها 69 قاموساً تشمل كلمات و15 قاموساً موسوعية تشمل التركيب اللفظي و 6 موسوعات عن كوكب الأرض. والباقي نموذج للقرآن الكريم.

في عام 2017، تم إثراء "آثار كتابية" من خلال التبرع بالعديد من الكتب القديمة الأكثر قيمة المحفوظة في منازل خاصة إلى المكتبة.

تعود نسختا القرآن الكريم المحفوظتان هنا إلى الشيخ أحمد سالياني. وقد كتبت كلتا نسختين من قبل الخطاطين بخط اليد. يقال أن الشيخ أحمد سالياني استخدم هاتين النسختين حوالي في عام 1865. دفن رجل الدين المعروف في ساليان وضحية القمع في عام 1937 ميرباقر أغا أغازاده هاتين النسختين اللتين كانتا ذكريين للشيخ حتى لا تقعا في أيدي أحد. خلال الحفريات قبل بضع سنوات تم العثور على هاتين النسختين وحفظتا في منازل خاصة. تم التبرع بهما إلى مكتبة المدينة المركزية في عام 2017.

جدير بالذكر أن الشيخ أحمد سالياني المولود في ساليان عام 1812 وتوفي في تيفليس (تبليسي) عام 1887 وهو تالث شيخ الإسلام لمسلمين القوقاز ونجل أول شيخ الإسلام لمسلمي القوقاز محمد علي حسين زاده وجد المفكر العظيم علي بك حسين زاده.