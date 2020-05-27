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    سياسة


    عقد اجتماع المجلس لرؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة في شكل مؤتمر بالفيديو

    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٣٣]

    موسكو، 27 مايو، أذرتاج 

    سيعقد اجتماع للمجلس لرؤساء حكومات كومنولث الدول المستقلة يوم 29 مايو في شكل مؤتمر افتراضي.

    تفيد أذرتاج نقلاً عن الخدمة الصحفية للحكومة الروسية أنه يتوقع تركيز رؤساء الحكومات على القضايا المواضيعية للتعاون الاقتصادي داخل كومنولث الدول المستقلة وكذلك الجهود المشتركة لمكافحة انتشار عدوى فيروس الكارونا الجديدة.

    القضية الرئيسية في أجندة الاجتماع هي النظر في مشروع استراتيجية التنمية الاقتصادية للرابطة حتى عام 2030 والتي تحدد المبادئ الأساسية والمعايير الرئيسية للتعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الأعضاء لرابطة الدول المستقلة.

    وبحسب نتائج اجتماع المجلس سيتم تبني وثائق مشتركة حول تطوير التعاون في مجال النقل والطاقة والتعليم والثقافة وسياسة الشباب والتربية البدنية والرياضة.

    AZERTAG.AZ :عقد اجتماع المجلس لرؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة في شكل مؤتمر بالفيديو
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