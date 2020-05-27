تنظيم أول منتدى للسياحة عبر الإنترنت بين أذربيجان وتركيا

باكو، 27 مايو، أذرتاج

عقد المنتدى الأول للسياحة عبر الإنترنت بين أذربيجان وتركيا من قبل جمعية دعم السياحة الصحية والحرارية الأذربيجانية ونادي سكال الدولي باكو (Skal İnternational Baku) بدعم من الاتحاد الأذربيجاني لرجال الأعمال و“Dogan GeoTermal Hattusa Vacations Club” التركي.

تفيد أذرتاج أنه في المنتدى عبر الإنترنت في موضوع "تطوير السياحة البديلة بين أذربيجان وتركيا في فترة ما بعد الوباء، مفهوم إنشاء ممرات أمنية وأنشطة السياحة الصحية والحرارية" وشارك من الجانب التركي رئيس مجلس الإدارة ل“Doğan Geotermal Grup” و“Hattuşa Vacation Thermal Club” محمد علي دوغان والمدير العام ل “Doğan Geotermal Grup” تلغاي بندرلي ومجلس إدارة مؤسسة “Geotermal Vakfı” ومستثمرو" Devretatil" والمسوقون وغيرهم.

ومثل أذربيجان كل من عضو المجلس الوطني وقار بيراموف ومدير معهد عمليات البتروكيماويات باسم يوسف محمد علييف والأكاديمي واقف عباسوف رئيس جمعية دعم السياحة الصحية والحرارية الأذربيجانية رسلان غولييف ومديرها التنفيذي ترلان غولييف ورئيس نادي“Skal İnternational Baku” جيهون عاشوروف وكما حضر المنتدى ممثل KOBİA عاصف جعفروف وممثلة اتحاد رجال الأعمال الأذربيجانيين نرمين غنييفا وممثلو المنتجعات الصحية.

وفي كلمة الافتتاح رحب رسلان غولييف بالضيوف وتحدث عن الإمكانات المتوفرة وتنمية السياحة العامة والسياحة الصحية بين أذربيجان وتركيا. ثم عبر رئيس نادي “Skal İnternational Baku” جيهون عاشوروف عن آرائه حول الوضع الحالي للقطاع خلال العدوى والوضع الذي قد يحدث في فترة ما بعدها. وشدد محمد علي دوغان في حديثه على أن أذربيجان وجهة سياحية مهمة لتركيا وبلد مواتٍ وأخوي لرجال الأعمال الأتراك للاستثمار. وتحدث تلغاي بندرلي عن فنادق“Hattusa Vacation Club” وبرنامج “timesharing” ، وعما يسمى بآلية المبيعات الخاصة سيتم تطبيقها قريباً على الفنادق الأذربيجانية.

حضر المنتدى أكثر من 60 ممثلاً عن القطاع السياحي.

وفي الختام، قال المدير التنفيذي لـ AHTTSA إن البلدين سيواصلان تعزيز تنمية السياحة والصحة من خلال المنتديات والمؤتمرات والاستثمارات وقدم مقترحات لاتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير السياحة الداخلية في فترة ما بعد العدوى.