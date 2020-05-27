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    إعلان اليوم الوطني لأذربيجان في العاصمة الأمريكية

    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٤٢]

    واشنطن، 27 مايو، أذرتاج

    وقع عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن موريل بوزر بياناً بمناسبة الذكرى ال102 لتأسيس جمهورية أذربيجان الديمقراطية.

    افاد المراسل الخاص لأذرتاج أن البيان ينص على أن جمهورية أذربيجان الديمقراطية التي هي أول جمهورية برلمانية علمانية في الشرق الإسلامي تأسست في 28 مايو 1918.

    وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية أذربيجان الديمقراطية تضمن حق المرأة في التصويت والمساواة في الحقوق وتعترف بحقوق متساوية لجميع المواطنين بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين.

    يشار إلى أن أذربيجان انضمت فيما بعد إلى الاتحاد السوفيتي عام 1922 واستعادت استقلالها عام 1991 بعد أكثر من 60 سنة. منذ ذلك الحين، عززت أذربيجان استقلالها وأصبحت حليفا موثوقا وشريكا استراتيجيا للولايات المتحدة.

    احتفل ملايين الأذريين في جميع أنحاء العالم وعشرات الآلاف في الولايات المتحدة في 28 مايو بيوم وطني وأعلنوا اليوم الوطني لأذربيجان في واشنطن وفي بيان وقع عليه العمدة باوزر في الذكرى ال102 لتأسيس جمهورية أذربيجان الديمقراطية.

    وتجدر الإشارة إلى أن توقيع بيان عمدة واشنطن في 28 مايو من كل عام أصبح تقليداً.

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