  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    وإعادة فتح العتبات المقدسة بعد تطهيرها في إيران

    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٤٨]

    طهران، 27 مايو، أذرتاج 

    أصيب ألف و787 شخص بفيروس الكارونا في إيران وتوفي 57 شخصاً في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية.

    افاد المراسل الخاص لأذرتاج ان هذا جاء في البيان من المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور. ووفقا له، أصيب 139 ألف و511 شخص بالفيروس في إيران حتى الآن وتوفي 7 آلاف و508 شخص. في الوقت نفسه، وتعافى 109 ألف و437 شخص في مستشفيات خاصة عادوا إلى منازلهم.

    وقال المتحدث إن حالة ألفين و567 شخص يتلقون العلاج حالياً في وحدة العناية المركزة لا تزال حرجة.

    وقد تم تطهير وإعادة فتح العتبات المقدسة في مدينتي قم ومشهد. ومع ذلك، يجب على الزوار استخدام كمامات طبية. سيتم توزيع الكمامات الطبية أمام الأضرحة.

    AZERTAG.AZ :وإعادة فتح العتبات المقدسة بعد تطهيرها في إيران
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٥‎١]
    الخارجية التركية: نرحب برفض قرار الإفراج الشرطي عن الإرهابي الأرميني الذي قتل دبلوماسياً تركياً
    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٣]
    تويتر يغلق صفحة السفارة الايرانية في روسيا
    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢٠ [٠٠:١٩]
    آراء وزير الصحة الأرمني تتسبب استياءً شديداً في جورجيا
    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٤١]
    عدد المصابين بكورونا يبلغ 18500 شخص في رومانيا
    وإعادة فتح العتبات المقدسة بعد تطهيرها في إيران