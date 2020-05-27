وإعادة فتح العتبات المقدسة بعد تطهيرها في إيران

طهران، 27 مايو، أذرتاج

أصيب ألف و787 شخص بفيروس الكارونا في إيران وتوفي 57 شخصاً في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية.

افاد المراسل الخاص لأذرتاج ان هذا جاء في البيان من المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور. ووفقا له، أصيب 139 ألف و511 شخص بالفيروس في إيران حتى الآن وتوفي 7 آلاف و508 شخص. في الوقت نفسه، وتعافى 109 ألف و437 شخص في مستشفيات خاصة عادوا إلى منازلهم.

وقال المتحدث إن حالة ألفين و567 شخص يتلقون العلاج حالياً في وحدة العناية المركزة لا تزال حرجة.

وقد تم تطهير وإعادة فتح العتبات المقدسة في مدينتي قم ومشهد. ومع ذلك، يجب على الزوار استخدام كمامات طبية. سيتم توزيع الكمامات الطبية أمام الأضرحة.