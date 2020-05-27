الخارجية التركية: نرحب برفض قرار الإفراج الشرطي عن الإرهابي الأرميني الذي قتل دبلوماسياً تركياً

أنقرة، 27 مايو، أذرتاج

اغتيل القنصل العام التركي في لوس أنجلوس كمال أريكان في 28 يناير 1982 على يد الإرهابيين الأرمينيين هامبيغ ساسونيان وكريكور سليبا. تم اعتقال الإرهابي وحكم عليه بالسجن مدى الحياة ، في حين قتِل الإرهابي الآخر كريكور سليبا في الحرب الأهلية اللبنانية في نفس العام.

افاد المراسل الخاص لأذرتاج أن البيان في هذا الصدد صدر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية التركية.

وتفيد التقارير أن الإرهابي الأرمني هامبيغ ساسونيان ناشد مراراً المحكمة الأمريكية في العام الماضي لإطلاق سراحه ووافقت المحكمة على طلبه الذي لا أساس له. وناشد الجانب التركي الولايات المتحدة بعدم تنفيذ هذا القرار. ونتيجة لذلك، تم رفض قرار حاكم كاليفورنيا في 26 مايو 2020 حول الإفراج المشروط عن الإرهابي.

يشار إلى أن الأرمني هامبيغ ساسونيان ارتكب عملاً إرهابياً بلا رحمة ولم يعرب عن ندمه على جريمته أثناء سجنه. لن يتم نسيان هذا الحدث باعتباره جريمة رهيبة خلقها التفكير السيء والأيديولوجية الكاذبة. ونحن نرحب بهذا القرار الذي يظهر مرة أخرى أن الإرهاب الذي يتوج الكراهية والراديكالية المعادية في العالم لن يفلت من العقاب.