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    تسجيل أكثر من 900 حالة جديدة من الفيروس التاجي في مصر

    ٢٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:١٩]

    القاهرة، 28 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 910 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل الى 19 ألفا و666 شخص.

    قالت وزارة الصحة إنها سجلت 19 حالة وفاة أخرى خلال اليوم الماضي بهذه العدوى ويصل عدد الوفيات الاجمالي الى 816 شخص.

    وبلغ عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الآن 178 شخص.

    AZERTAG.AZ :تسجيل أكثر من 900 حالة جديدة من الفيروس التاجي في مصر
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